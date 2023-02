Mam Schäffen an Deputéierte Pim Knaff an der Gemengeconseillère Daliah Scholl un der Spëtzt geet d'DP zu Esch an d'Gemengewalen den 11. Juni.

Donieft stelle sech 7 Fraen an 10 Männer de Wieler fir d'Gemengewalen am Juni. Déi jéngste Kandidatin huet 27 Joer, den eelste Kandidat huet der 77. Hei déi komplett Lëscht Pim KNAFF, 57

Daliah SCHOLL, 49

Michael AGOSTINI, 33

Jean-Marc ASSA, 49

Maria CARDOSO, 51

Melissa DIAS, 27

Vital FERNANDES, 70

Bob GRETHEN, 50

Christian KLEIN, 43

Michel KMIOTEK, 36

René dit Bridi QUINTUS, 77

Carmen RASQUIN, 56

Claudine SCHMITT, 54

Marie-Alix SCHUMACHER, 72

Amela SKENDEROVIC, 27

Alain SPIES, 56

Simon THACKERAY, 53

Renée WAGNER ÉPOUSE ZINNEN, 73

Pascal WELTER, 56 DP-Esch-Kandidate fir d'Gemengewalen 2023