D'Rëmelenger LSAP geet mat 4 Fraen a 7 Männer an d'Gemengewalen.

Spëtzekandidat ass den aktuelle Buergermeeschter Henri Haine. Och den aktuelle Schäffe Gérard Jeitz an d'Conseilléiere Marco Heil, Carole Marx an Jimmy Skenderovic ginn nees mat an d'Walen.

D'Altersmoyenne vun de Kandidate läit bei 47 Joer.

Hei déi komplett Lëscht vun de Kandidaten: