An der Ost-Gemeng Mäertert geet d'DP mam Spëtzekandidat André Friden an d'Gemengewalen den 11. Juni. Op der liberaler Lëscht sinn 8 Männer an 3 Fraen. Hei déi komplett Lëscht André FRIDEN, 61

André BEFORT, 53

Patrick DE JESUS DOS SANTOS, 35

Carmen FRIDEN, 30

Jean-Marie GANSEN, 42

Alain HURTADO SANTOMAURO, 48

Jean-François MULLER, 52

Julie PEREZ, 35

Solecha RIS, 50

Ady SCHANEN, 57

Fränz SPELTZ, 40