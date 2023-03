Déi Stroossener Gréng gi mat enger Duebelspëtzt aus der Maryse Bestgen an dem Anne-Marie Linden an d'Gemengewalen. Allebéid sinn den Ament am Gemengerot.

Och den Roland Bestgen, deen 2017 den gréngen Éischtgewielte war, geet nees mat an d'Walen.Ënnert de 15 gréngen Stroossener Kandidate sinn 8 Fraen a 7 Männer; d'Altersmoyenne läit bei 48 Joer. 2017 waren 13 Conseilleren zu Stroossen ze wielen - dëst Joer sinn et der 15. D'Gemeng gëtt vun enger CSV-LSAP-Majoritéit geleet. Déi komplett Lëscht: Maryse BESTGEN 60

Anne-Marie LINDEN 39

Roland BESTGEN 61

Lisa BOHLER 36

Nicolas BOULLION 41

Carine CLEMENT 65

Pol FABER 60

José FARIA DE MATOS 66

Emilie FISTER 40

Valérie LEBEAU 54

Alain MAURY 68

Léo METZ 27

Sriram RANGAJARAN 34

Claire REMMY 24

Ode VIGNERON 50