Accessoiren aus der Hogwarts-Welt sinn de Beamte vun der Douane an d'A gesprongen. Séier koum de Verdacht op, dass méiglecherweis keng Lizenz virléich.

Virun ongeféier zwee Méint huet d'Hamburger Douane iwwer 1.000 Harry-Potter-Kostümer an engem Container saiséiert, deen aus China komm ass. Schouluniformen, Krawatten an "Zeitumkehrer" sollte vun do aus weider a Richtung Polen transportéiert ginn. De Verdacht vun de Beamten, datt keng Lizenz fir dës Produite virleie géing, gouf confirméiert. Dowéinst ass d'Wuer virun e puer Deeg "ouni groussen 'Hokuspokus'" ënner Iwwerwaachung zerstéiert ginn, schreift d'Porte-parole.