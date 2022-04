Hiert Buedzëmmer hat déi 21 Joer jonk Fra mat engem aggressive Botzmëttel op Chlorbasis geschruppt, fir et richteg propper ze kréien.

Nom Botze wollt déi jonk Fra an d'Bidde goen a sech et dofir am Buedzëmmer gemittlech maachen. Dofir hat si eng Käerz ugefaangen, déi d'Mëschung tëscht Gas a Loft entflaamt huet an esou koum et zu enger klenger Explosioun. D'Fra ass der Police vu Straubing no gréisstendeels onverletzt bliwwen an ass mam Schreck dovukomm.

Eng Tëschemauer gouf awer duerch den Drock vun der Explosioun beschiedegt an de Schued chiffréiert sech am fënnefstellege Beräich. D'Wunneng muss elo statesch ënnersicht ginn a ka bis op Weideres net genotzt ginn.