An der Stad a Baden-Württemberg gëtt de Präis fir de Liter Béier op 4 Euro gedeckelt.

Domadder gouf e Beschloss vum Vertrieder vun der Satirepartei "Die Partei" fir déi meeschte Leit iwwerraschend vum Gemengerot ugeholl. 13 Membere vum Gemengerot waren dofir 8 dogéint.

Zil vun der "Bierpreisbremse" wier et, fir ze hëllefen, datt "Kneipenkultur" an der Stad erhale bleift, esou stoung et an der Ufro vun "Die Partei". Et wëll een domadder de Gastronomen, déi schonn ënnert der Pandemie an elo ënnert den héije Präisser fir Energie a Matières premières gelidden hunn, hëllefen. Alles, wat de Gastronom iwwer 4 Euro de Liter Béier freet, soll vun der Stad iwwerholl ginn. Dofir sollen op d'Mëttele vun der "Innenstadtbelebung" zeréckgegraff ginn.

De Beschloss ass awer nach net duerch. Et muss nach iwwerpréift ginn, ob een iwwerhaapt dierf alkoholescht Gedrénks mat Zouschëss vun ëffentlecher Säit fërderen.