L'association L214 a rendu public des images de cochons souffrant de l'élevage intensif en Bretagne.

En France, l'association L214 a réalisé une nouvelle enquête dans l'un des plus gros élevages de cochons du Finistère afin de dénoncer "les conditions de vie brutales" de ces animaux. Comme elle en a l'habitude, elle a publié une vidéo intitulée "Naître et mourir dans un élevage de cochons", commentée par Yann Arthus-Bertrand, photographe et écologiste français.

Ces images montrent "des centaines de truies enfermées dans des cages de la taille de leur corps, mordant désespérément les barreaux devant elles, des porcelets qui naissent – et parfois meurent – dans un environnement de métal et de béton, des cochons dévorés vivants par leurs congénères rendus fous par l’ennui…"

L'association annonce "avoir porté plainte auprès du procureur de la République de Brest contre l’élevage pour mauvais traitement et sévices graves envers des animaux." Une pétition a également été lancée afin de sensibiliser les maires et leurs successeurs, candidats aux élections municipales de 2020, pour qu'ils décident d'exclure des cantines scolaires les produits issus de l’élevage intensif. "S’opposer à l’élevage intensif, ce n’est pas seulement refuser des méthodes d’élevage cruelles, c’est aussi réduire le nombre d’animaux tués dans les abattoirs" conclut L214.

L'association dénonce régulièrement le mauvais traitement infligé aux animaux: l'été dernier, elle avait notamment dénoncé dans une vidéo le sort des vaches à hublot, "victimes d'expérimentation zootechniques".