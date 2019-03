All éischte Freideg am Mount hu mer an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport eng Table-ronde.

Dës Kéier goung et beim Franky Hippert ëm de Futtball an der BGL-Ligue. Wat kann ee maachen, datt nees méi Leit an der ieweschter Divisioun zu Lëtzebuerg Futtball kucke ginn? Wéi kritt een nees méi Spiller aus der eegener Jugend an d‘1. Ekippen? A wéi eng Auswierkungen hunn d‘Ännerunge vun den Transfertsreegelen, déi elo beim Referendum gestëmmt goufen?

Invitéen tëscht 12 an 13 Auer waren den FLF-President Paul Philipp, den LFL- an F91-Diddeleng-President Romain Schumacher, de Vizepresident an éiwege Fola-Mann Gilbert Goergen an de President vun der US Rëmeleng Gerard Jeitz, bei deem déi meescht eege Jugendspiller am 1.Ekipp-Kader sinn.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.