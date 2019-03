Zanter iwwer 10 Joer schafft hien als Booker beim Atelier. De Festival Siren's Call ass souzesoen dem Michel Welter säi klenge Bëbee.

Musek war nach ëmmer eng Passioun vum Michel Welter, deen och selwer am Conservatoire war, Gittar a Piano geléiert, a spéider zu New York Music Business studéiert huet. Säi Wee huet awer zréck op Lëtzebuerg gefouert, a nodeems en fir den Orchestre philharominque, d’Abtei Neimënster an d‘Rockhal geschafft huet ass e schlussendlech beim Atelier als Booker gelant.

Mam Siren’s Call Festival huet hien zanter 3 Joer souzesoen säin eegene klenge Bëbee. E Festival bei deem sech awer net eleng alles ëm d'Musek dréint, mee mat Expositiounen, Liesungen an aneren Elementer een éischter vun engem Musek- a Kulturfestival schwätze kann.

