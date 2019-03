E Physiker vu Lëtzebuerg um Nordpol.

Den Här Kies war schonn e puer Mol an der Arktis an huet Analyse vu Gletscherwaasser gemaach. Äisbieren huet en a fräier Natur gesinn an déi faszinéieren en haut nach. Dofir komme mer och op d'Schicksal vun deenen Déieren ze schwätzen deen de Klimawandel mat sech bréngt an op dee rezente Virfall wou e ganze Grupp vun Äisbieren en Duerf geplëmmt huet. Selbstverständlech gëtt et och en Abléck an dem Här Kies seng Aarbecht am grousse Ganzen an en erzielt eis iwwer seng Aventuren op der Polar-Statioun.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.