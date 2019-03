An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer hu mir des Woch den Nico Hülkenberg.

E Sonndeg ass jo zu Melbourne mam Grousse Präis vun Australien den Optakt vun der Formel-1-Saison. Den 31 Joer alen däitsche Pilot vum Renault F1 Team probéiert, dës Saison déi éischte Kéier a senger Karriär op de Podium ze kommen. De Franky Hippert war op Enstone an d'Fabrik vun der franséisch-englescher Ecurie, wou d'Lëtzebuerger Geschäftsleit Gérard Lopez an Eric Lux nach ëmmer Aktionär sinn, an huet just virum Depart Direktioun Down Under den Hülkenberg getraff.

