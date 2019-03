Den Dan Biancalana ass net nëmme Politiker. Zanter ronn 15 Joer ass e President vun der Lëtzebuerger Association de Criminologie.

Kriminologie ass net gläich ze stellen mat Kriminalistik. Wat genee den Ënnerscheed mécht a wat d'Aktivitéiten vun der Associatioun sinn, héiert Dir tëscht 12 an 13 Auer. Donieft schwätze mer och iwwert de 'Café Criminologique' wou et dës Kéier ëm d'Plaz vun den Affer am Strofrechtssystem geet.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.