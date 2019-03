"Stand Speak Rise Up" heescht e Forum, op Initiative vun der Grande-Duchesse Maria Teresa, bei deem et ëm sexuell Gewalt géint Frae geet.

De Forum "Stand Speak Rise Up" ass déi nächst Woch am European Convention Center um Kierchbierg.

Et ass e ganz wichtegt a ganz sensibelt Thema: Sexuell Gewalt géint Fraen a Krichsgebitter oder soss Plazen op der Welt, déi duerch Onrouen markéiert sinn, do wou Vergewaltegung souzesoen als Krichswaff benotzt gëtt.

Fir dëse Forum kommen eng Rei eminent an engagéiert Perséinlechkeeten op Lëtzebuerg, eng dovunner ass déi franséisch Juristin Céline Bardet.

