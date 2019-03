En Interview mat der Presidentin vun der Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ, déi d'Interesse vun de Cyclisten hei am Land vertrëtt.

De Vëlo ass ee vun deene flexibelsten a bëllegsten Transportmëttelen, an déi modern Äntwert op aktuell Problemer am Traffik. Wat huet ech an de leschte Joren alles fir d'Vëlosfuerer gedoen? Wéi eng Fuerderunge vun der Vëlos-Initiativ goufe ëmgesat a wat ass nach alles en Vue? E ganze Koup Froen déi mer an der Mëttesstonn wäerte beäntweren.

AUDIO: Monique Goldschmit am Gespréich

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.