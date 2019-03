Dëst Joer ass déi 10 Editioun vu "Screaming fields".

Zënter 2005 gëtt et zu Esch an der Rue du Rock'n Roll de Centre de Musiques amplifiées, besser bekannt natierlech als Rockhal mat hiren zwee Concertssäll. Derzou gehéiert awer och de Rocklab, dee Kënschtler a Museker Strukturen offréiert, fir se bei hiren Aktivitéiten z'ënnerstëtzen an ze fërderen. Dozou gehéieren och Events wéi Sonic Visions oder Screaming fields. Wéi d'Aarbecht um Terrain konkret ausgesäit, dat erkläert de Sam Reinard, de Manager vum Rocklab haut am Gespréich.

