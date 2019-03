Haut an der Mëttesstonn kënnt eis Emissioun vu Lëpschent mat engem Invité, deen den héchsten Trainerschäin am Futtball huet, d'Uefa-Pro-Lizenz.

Eis Emissioun "am Gespréich" iwwer Sport mam Gilles Muller a mam Franky Hippert haut an der Mëttesstonn tëscht 12 an 13 Auer kënnt dës Kéier live aus dem Trainingslager vun der Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp vun Lëpschent.

Invité ass de Claude Origer. Den Origer, deen den héchsten Trainerschäin am Futtball huet, d'Uefa-Pro-Lizenz, ass zanter 5 Joer de Préparateur physique vun der Ekipp vum Nationaltrainer Luc Holtz.

Nieft der Qualifikatiouns-Campagne fir d'Europameeschterschaft 2020, déi um Freideg den Owend um 20.45 Auer am Stade Josy Barthel mat der Partie géint Litauen ufänkt, schwätze mir mam studéierte Sportsproff awer och iwwert de Manktem u Beweegung an eiser Gesellschaft an de Stellewäert vum Sport an der Schoul.



