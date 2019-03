De President vun der ALEP, der Association Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie, war e Méindeg de Mëtteg bei eis.

En vue vum Informatiounsowend vun der Alep dëse Freideg hu mir dëse Studium beliicht, gefrot, ob et nach vill Leit gëtt, déi sech fir dëse Beruff interesséieren a wat de Sam Bernard da beweegt huet, dat ze studéieren.

AUDIO: 25/03/2019 Am Gespréich - Sam Bernard

