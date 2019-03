De President vun der Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire an de Lënster Trëppler war en Dënschdeg de Mëtteg eisen Invité.

Jo ze Fouss goen ass IN, et héiert an et gesäit een dëser Deeg der vill duerch d'Ländche goen. Mir koumen op dës gesond Aktivitéit ze schwätzen, natierlech och op d'Federatioun vun den Trëppeler an de Romain Buschmann hu mir och besser kennegeléiert.





AUDIO: Romain Buschmann am Gespréich

