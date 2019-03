E Freideg hunn de Gilles Muller an de Franky Hippert de Charel Weis als Invité an der Emissioun am Gespréich iwwer Sport.

Den 18 Joer jonke Golfspiller ass am Sportlycée op enger 2e D. Hien ass aktuell ee vun deene gréissten, wann net dat gréisste Golftalent am Land. Zejoert gouf de Spiller vum Golf Club vu Kanech de 6. bei den internationale franséische Meeschterschafte bei den U-18.

Zwee Joer virdrun, war et de Championstitel par équipe an där Kategorie an Däitschland. Bei de Senioren ass de Charel Weis dëst Joer an der zweeter Bundesliga an Däitschland beim Golf Club Rheinhessen an der Géigend vu Mainz am Asaz.

