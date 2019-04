En Interview mam President vun der Lëtzebuerger Autismus-Fondatioun um Weltautismusdag.

Haut um 2ten Abrëll ass de Weltautismusdag, deen d'EU 2008 agefouert huet. Net manner ewéi 7 Millioune Mënschen an Europa sinn Autisten. Hir Aptituden si genee ewéi d'Symptomer ganz ënnerschiddlech.

Mir kucke mer wéi eng verschidde Formen Autismus et ginn a wéi een am Fall vun enger Stéierung am autistesche Spektrum behandelt gëtt. D'Fondation Autisme gëtt et zanter 1996 hei am Land, och déi léiere mer besser kennen a gi gewuer wat sech am Grand-Duché alles am Laf vun de Joren an deem Domaine gedoen huet.

