Et gi vill Viruerteeler iwwer déi modern Landwirtschaft, an déi wëllen d'Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren aus der Welt raumen.

Mat hirer Campagne 'Fro de Bauer' si se elo och an de Schoulen ënnerwee an invitéieren op en Ausfluch bei e lokale Bauerebetrib. Zu den Aktivitéiten vun der Landjugend an de Jongbaueren gehéiert awer och de 'Bauerenhaff an der Stad', deen de nächste Weekend bei der Gëlle Fra ass. A mer ginn och gewuer wat et mam 'Landjugenddag' op sech huet, deen dëst Joer scho fir déi 45te Kéier organiséiert gëtt.



