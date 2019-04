Viru 6 Joer huet se mat "Cello Tales" en éischte Film gedréint an deem e Musekinstrument am Mëttelpunkt stoung.

Well d'Musek eng Passioun fir se ass, paakt d'Anne Schiltz nach ëmmer gär an hiren Dokumentarfilmer dat Thema un. Den Ament ass et souzesoen e Making of vun enger CD-Produktioun bei där Wierker vun der Escher Komponistin Helen Buchholtz opgeholl goufen, déi Ufank vum 20te Joerhonnert geschriwwen huet an där hir Wierker laang verschwonne waren. Iwwer "Im Dialog mit Helen Buchholtz" awer och iwwer hir aner aktuell Aarbechten schwätzt d'Anne Schiltz haut tëscht 12 an 1.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.