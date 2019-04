All éischte Freideg am Mount hu mer an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport eng Table-ronde. Sujet dës Kéier sinn d'Special Olympics Lëtzebuerg.

D'Associatioun vun de Sportler mat enger geeschteger Behënnerung war elo virun zwou Woche mat enger Delegatioun bei de Weltspiller zu Abu Dhabi. An de Unifed-Teams triede valid Sportler mat Special-Olympics-Sportler zesummen un. Bei de Weltspiller am Mäerz huet déi fréier Dëschtennisnationaltrainerin Corinne Bremer mat der Special-Olympics-Dëschtennisspillerin Danièle Jankowoy Gold am Dubbel gewonnen. Donieft sinn och nach de Pierrot Feltgen an de Marc Feltgen, deen een Directeur Sportif, deen aneren Directeur National, Invitéë beim Gilles Muller a Franky Hippert tëscht 12 an eng Auer. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass. Links LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.