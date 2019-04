Fir déi 4. Kéier këmmert sech d'Diane Wunsch ëm d'Coordinatioun vum Télévie.

Mat der Coordinatrice vum Télévie beliichte mer net nëmmen déi 18. Editioun hei zu Lëtzebuerg, mä geheien och e Bléck hannert d'Kulisse vun enger opwenneger Organisatioun an der alldeeglecher Aarbecht vun eiser "Madame Télévie".



