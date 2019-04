E GEET zu Fouss, wann en nëmme kann, mä dat GEET em net duer.

Fir de Manuel Andrack ass Wandere Passioun a Beruff. Hie schwätzt iwwer Wanderen, schreift iwwer Wanderen a bloggt iwwer Wanderen. De fréiere Fernsehredakteur a Sidekick aus der Harald-Schmit-Show ass deemno vill ënnerwee an och alt emol op Lëtzebuerger Weeër, well de gebiertege Kölner lieft am Saarland. Iwwer d'Wanderen an nach e ganze Koup aner Saache geet Rieds am Gespréich mam Manuel Andrack.



