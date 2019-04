Sängerin, Komponistin, Pianistin a Vocal Coach - d'Musek ass omnipresent am Liewen vum Claire Parsons

© Lynn Theisen

Déi Lëtzebuergesch-britesch Artistin spillt a komponéiert fir verschidde Banden an huet schonn op sëllechen internationalen an nationale Bühnen gespillt. 2018 ass si als bescht Nowuess Musekerin ausgezeechent ginn. A la Base Jazzmusekerin fillt d'Claire Parsons sech awer net just an engem Museksgenre doheem.Iwwert d'Projeten un deenen si aktuell schafft, an d'Fro wéi se alles ënnert een Hutt kritt - ënnert anerem doriwwer schwätzen mer mat hir tëscht 12 an 13 Auer an der Emissioun "Am Gespréich".



