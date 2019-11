Dës Woch sinn nees d'Walfer Bicherdeeg an de President vun de Lëtzebuerger Bicherediteuren ass am Gespréich.

5 Joer huet hien op der Uni Lëtzebuerg geschafft, huet de Verlag Hydre matgegrënnt an och selwer schreift hie mat Leif a Séil. Am léifsten op Franséisch, awer och méi op Lëtzebuergesch. Mir léieren de Ian De Toffoli och méi privat kennen a froen no ob et och nach aner Passiounen a sengem Liewe gëtt, wéi just Bicher. A kucken och natierlech op déi 25. Editioun vun de Walfer Bicherdeeg.

