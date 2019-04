Am Gespréich mam Roy Grotz koum de laangjärege Maréchal de la Cour op seng Chargen um Haff ze schwätzen an natierlech seng Relatioune mam Grand-Duc Jean.

Am Kader vun eisem adaptéierten Programm um Radio am Kader vum Doud vum Grand-Duc Jean hu mer och d'Emissioun "Invité am Gespréich" tëscht 12 an eng Auer an en entspriechende Kader gesat.

Invité um Doudesdag vum fréiere Staatschef war den Henri Ahlborn, dee vun 1992 bis 2007 Hofmarschall war.

AUDIO: Am Gespréich: Henri Ahlborn

