Si schafft als Iwwersetzerin a gouf viru kuerzem Presidentin vum CPLL, Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Mir froen do no den Erausfuerderungen, no der Lëtzebuerger Sprooch a léieren d'Myriam och e bëssi privat kennen.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.