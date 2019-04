De President vum Lëtzebuerger Veräin fir Gediechtnestraining verréit eis, wéi mer fit am Kapp bleiwen.

Schlëssel vertässelt? De Pin vergiess? Dacks ass et penibel wann op eemol déi gro Zellen noloossen. E gutt Gediechtnes fält net vum Himmel, et kann een trainéieren an dat Dag fir Dag. Wat et bréngt a watfereng Übungen ee selwer am Alldag praktizéiere kann, dat gi mer an der nächster Stonn méi am Detail gewuer, mir hunn nämlech de President vun de Gediechtnestrainer op Besuch am Studio

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.