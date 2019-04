An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer hu mer dës Kéier den Dylan Pereira bei eis op Besuch.

Dat 21 Joer alt Lëtzebuerger Talent aus dem Automobilsport geet a seng 4. Saison am Porsche Super Cup. Dat ass déi Serie, déi ëmmer just virun de Formel 1 Course gefuer gëtt. Optakt ass an 2 Wochen am Kader vum Grousse Präis vu Spuenien zu Barcelona. Dës Saison wëll de Pereira ëm déi 1. Plaz am Generalklassement matfueren. Donieft geet de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer 2017, och beim Porsche Carrera Cup Däitschland un den Depart, deen d’nächst Woch um Hockenheimring ufänkt.

