De Gitarrist Benjamin Heidrich an de Sänger Georges Goerens erziele vun hirer Tour.

Nom Release vun hirem neien Album "Proportions" an der Rockhal war déi Lëtzebuerger Band elo op Tour an Däitschland. Wat waren hir Erfarungen, wat hu se erlieft a wéi geet et elo weider mat Seed to Tree? Mir hu beim Georges a beim Benjamin nogfrot.

AUDIO: Am Gespréich: Seed to Tree

