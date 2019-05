Zanter dësem Joer hu mir jo all éischte Freideg am Mount an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer eng Table-ronde.

Thema dës Woch: Basket. Muss den aktuelle Spillmodus an alle Beräicher iwwerduecht ginn? Géif et net duergoen, just mat engem Amerikaner ze spillen? Wat muss geschéien, datt nees méi Jongen a virun allem och Meedercher bei de Basketball ginn. Invitéen dës Woch beim Jeff Kettenmeyer a Franky Hippert sinn d’Liz Schmitz, Kapitänin vu Steesel, déi elo 25 Joer Basket gespillt hat, de Frédéric Gutenkauf, Kapitän vun der Etzella, deen elo no um Championstitel ass, de Marcel Wagner, President vum T71 Diddeleng an de Romain Hoffmann, Vizepresident vun der Lëtzebuerger Basketballfederatioun a fréiere President vun der Sparta. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass. Links LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.