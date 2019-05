Um Weltasthmadag gitt Dir an der Mëttesstonn alles iwwer déi chronesch Kränkt vun de Longen gewuer.

Weltwäit si 5% vun den Erwuessenen a 7 bis 10% vun de Kanner vun Asthma betraff. De Gil Wirtz ass Pneumolog am CHL an erkläert duerch wat d'Krankheet vun den Otemweeër ausgeléist gëtt, wéi een se diagnostizéiert a wéi d’Therapie ausgesäit.



