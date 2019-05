An der Emissioun am Gespréich iwwer Sport e Freideg tëscht 12 an 13 Auer hunn de Gilles Muller an de Franky Hippert d'Jenny Warling bei sech op Besuch.

Déi 25 Joer al Sportlerin gouf virun engem décke Mount a Spuenien Karate-Europameeschterin an der Kategorie bis 55 Kilo. Do virdru war si wéinst engem Kräizbandrass wärend ronn 8 Méint out. 2014 war d'Karateka vu Walfer scho Vizeeuropameeschterin, 2013 Europameeschterin bei den U-21 an 2012 Vizeeuropameeschterin bei de Juniorinnen. Grousst Zil fir d'Jenny Warling ass, sech fir d'Olympesch Summerspiller d'nächst Joer zu Tokio ze qualifizéieren.