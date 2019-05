'Lëtz' Step To Fairtrade' heescht d'Campagne vu Fairtrade Lëtzebuerg. Dëst Joer geet se scho fir déi 7te Kéier iwwer d'Bühn.

Fir d'ONG d'Geleeënheet jiddereen op d'Problematik vum ongerechten Handel opmierksam ze maachen. Nach bis de 19te Mee engagéieren sech Schoulen, Lycéeën, Entreprisen an Associatiounen am ganze Land mat Ausstellungen, Brunchen, Filmprojektiounen an Degustatiounen vu fair gehandelten Produiten. Dëst Joer si net manner ewéi 110 Aktiounen.

De 17te Mee ass de #FAIRFRIDAY, de nationalen Challenge, bei deem all eenzelne sech ka fir de gudden Zweck ka fotograféieren oder fotograféiere loossen. De Jean-Louis Zeien vu Fairtrade Lëtzebuerg erkläert op wéi eng verschidde Manéieren si sech géint d'Aarmut a sozial Ongerechtegkeeten asetzen an dofir dass d'Mënscherechter agehale ginn.

