E Freideg geet et an eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer ëm déi 3. Editioun vun der Gran Fondo Frank Schleck.

De 25. Mee 2019 ass hei zu Lëtzebuerg déi 3. Editioun vun der Gran Fondo Frank Schleck. Dës Cyclo-Tourist op den Trainingsstroosse vum fréieren Etappegewënner vun der Alpe d’Huez am Tour de France, mat Depart an Arrivée zu Munneref, steet dëst Joer ënnert dem Motto vum Podium vun 2011 aus der Grande Boucle. Nieft Frank an Andy Schleck ass och als «special guest», de Gewënner vun deemools, den Australier Cadel Evans bei der Gran Fondo Schleck dobäi. Ronn 3.000 Cyclisten aus aller Welt ginn an enger Woch an der Thermalstad un den Depart. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass. Links LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.