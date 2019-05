An der Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport tëscht 12 an 13 Auer hunn de Gilles Muller an de Franky Hippert dës Woch d'Marie Lanners als Invitée.

Eng ganz Rei Lëtzebuerger Toppsportler gräife mëttlerweil op d'Hëllef vun engem Mentalcoach zeréck. Dacks héiert een am Sport jo, et ass eng Kappsaach gewiescht oder um Enn war deen oder deen anere mental méi staark. Wéi ee seng Emotiounen an de Grëff kritt, wat ee maache kann, fir de Maximum vu senger Leeschtung ofzeruffen a wéi vill Loft an deem ganze Beräich hei zu Lëtzebuerg nach no uewen ass, wäerten nëmmen e puer vun de Sujete sinn, déi ugeschwat ginn. LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren. D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.