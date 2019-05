Invité am Gespréich ass déi jonk Lëtzebuerger Musékerin Karma Catena, bekannt ënnert hirem Kënschtlernumm "C'est Karma".

Viru knapp 2 Wochen huet si hir éischt EP erausbruecht a spillt an den nächste Méint op sëlleche Bühnen uechtert d'Land. Iwwert hire Wee zur Musék mee och hiert Engagement fir de Klimaschutz schwätze mir tëscht 12 an 1 Auer.



