Dëse Samschden ass et nees sou wäit an dann heescht et Marathon an der Stad. Et ass de 14. ING Night Marathon.

An den 1. Juni ëm 7 Auer start dee mat 16.000 Sportler, 1200 Benevollen an dat sinn elo just e puer Zuelen. Den Erich François vun der Agence ''Step by Step'' wäert no 12 Auer bei eis sinn an nach vill méi verroden. Wat war dat fir en Challenge sou e Risen Event zu Lëtzebuerg an d'Liewen ze ruffen? Firwat iwwerhaapt, wat kënnt nach a mir léieren de Marathon-Organisateur och e bëssi méi privat kennen.



