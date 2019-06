An der Table Ronde diskutéien de Rich Simon an den Tom Flammang mat e puer Invitéeën iwwer d'Zukunft vum Cyclissem zu Lëtzebuerg.

Invitéeën an der Table Ronde iwwer Zukunft vum Cyclissem zu Lëtzebuerg sinn:

De Camille Dahm, President vun der FSCL,

De Kim Kirchen, fréiere Profi

De Laurent Ury vum Cycling Team Atertdaul

an de Profi Alex Kirsch vun Trek Segafredo





D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.