An der Emissioun am Gespréich tëscht 12 an 13 Auer huet de Roy Grotz e Mëttwoch de Jacques Santer op Besuch.

Mam Éierestaatsminister schwätze mer iwwert seng Perceptioun vun Europa no den Europawalen, iwwert seng Partei d'CSV an der Oppositioun an natierlech och iwwert de Privatmann Jacques Santer, deen zanter Mee 82 Joer huet.

Den Interview mam "elder statesman" a fréieren EU-Kommissiounspresident proposéiere mer Iech tëscht 12 an 13 Auer - an natierlech live a Bild an Toun op RTL.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.