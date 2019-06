Traditionell um Päischtweekend steet de Festival Koll an Aktioun virun der Dier. Mam Organisateur Nick Friedl schwätze mir iwwert déi 6. Editioun.

Vu Concerten, iwwer Stroossenanimatioun, hin zu Liesungen, enger Konschtexpo a geféierte Visitte vum Schiefermusée...de Koll an Aktioun bitt eng grouss Panoplie u kulturellen Aktivitéiten virun der impressionnanter Kulisse vum historesche Schiefermusée zu Uewer-Maartel. Wat erwaart de Public dëst Joer a wéi gesäit d'Organisatioun vu sou engem Festival aus? Dat a méi gi der tëscht 12 an 1 Auer am Gespréich gewuer.

