D'Madame Lanners ass zoustänneg fir de Gewässervertrag beim Naturpark Uewersauer. Mat hir kucke mer wéi sech alles iwwer d'Joren entwéckelt huet.

Wat ass bis haut aus der Iddi 'Regional Entwécklung am Aklang mat der Natur' vun 1989 ginn, respektiv wéi gouf se ëmgesat? Donieft gi mer alles iwwer déi vill etabléiert regional Produiten vum Séi gewuer an d'Manéier wéi d'Plagen ronderëm de Stau méi propper solle gehale ginn. Weider Themen an der Mëttesstonn sinn d'Aktivitéiten um a ronderëm de Stau, de Waterart-Festival am Juli an déi ominéis Blo-Algen.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.