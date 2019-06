Zanter genee engem Joer ass de fréiere Lëtzebuerger Spëtzeschwëmmer Directeur vum Lihps, dem Luxembourg Institute of High Performance in Sports.

Et ass déi neigeschafen Ulafstell fir all d'Lëtzebuerger Toppsportler, wou se mat hiren Trainereren op déi Servicer kënnen zeréckgräifen, déi si an hire Federatioune sou net hunn, oder fir si ze optminéieren.

Wat heescht dat genee, wéi funktionéiert de Lihps a wat muss an Zukunft nach geschéien respektiv besser gemaach ginn? Ënnert anerem doriwwer schwätzen de Gilles Muller an de Franky Hippert mam Alwin de Prins, deen als Benevollen elo och op de Spiller vun de klenge Länner, déi virun zwou Wochen a Montenegro waren, als Chef de Mission vun der Lëtzebuerger Delegatioun am Asaz war.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg