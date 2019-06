Mam wëssenschaftlechen Direkter vum ECGS gi mer gewuer wéi eng Aktivitéiten an Analysen an deem Beräich hei zu Lëtzebuerg geschéien.

Den ECGS ass den Europäeschen Zentrum fir Geodynamik a Seismologie. Zu Walfer gëtt et en ënnerierdesche Laboratoire an deem héichpräzis Äerdbiewe-Miessunge duerchgefouert ginn. Mir gi gewuer wéi héich de Risiko heiheem ass, dass de Buedem wackelt, a wéi et an de Regiounen ronderëm de Grand-Duché ausgesäit. Mëttlerweil huet den ECGS 17 Miessstatiounen a 15 GPS-Statiounen weltwäit a schafft och an Afrika, ronderëm de Vulkan Nyiragongo.



