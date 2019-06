2013 ass e komm an 2017 huet de Stephan Gehmacher decidéiert nach als Direkter vun der Philharmonie zu Lëtzebuerg ze bleiwen.

Am Hierscht fänkt seng 6. Saison un an d'Lat läit héich: Iwwer 200.000 Leit kommen all Joer an déi iwwer 400 verschidde Concerten an Events an erwaarden natierlech nees Highlighten a grouss Nimm, sou wéi een et scho gewinnt ass.

Wat bréngt déi nei Saison, wéi geet et dem OPL, dee geschwënn op der Kinnekswiss spillt a wéi gëtt de 15. Gebuertsdag nächst Joer gefeiert? De Stephan Gehmacher war den Invité am Gespréich.





AUDIO: Stephan Gehmacher am Gespréich

