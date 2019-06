Eis Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport kënnt dës Kéier vu Minsk. Invité ass den Directeur Technique vum COSL.

Den Heinz Thews ass och de Chef de Mission vun der Lëtzebuerger Delegatioun bei de European Games. Um Freideg den Owend fänkt an der wäissrussescher Haaptstad déi 2. Editioun vun den Europaspiller offiziell un. 4.000 Athleten aus 50 Länner sinn an 23 Disziplinnen am Asaz. Dorënner sinn och 24 Lëtzebuerger Sportler a Sportlerinnen, déi an 9 Sportaarten, de Grand-Duché vertrieden.

Mam Heinz Thews schwätze mer wéi een esou e Multisportevenement op organisatoreschem a logisteschem Plang preparéiert, a wat ee vun de verschiddenen COSL-Athleten erwaarde kann.

