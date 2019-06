Mam Éiere-Buergemeeschter vun der Gemeng Waldbëlleg schwätze mer iwwer de Gebuertsdag vun engem nationale Symbol.

Dëst Joer feiert de Schéissendëmpel am Mëllerdall 140 Joer. Et ass am Fong d’Bréckelchen déi Gebuertsdag huet, de Waasserfall gëtt et scho méi laang. D’Bréck gouf gebaut fir den Tourismus am Mëllerdall un ze kuerbelen. Se huet schonn esou Munches matgemaach, inklusiv den Iwwerschwemmungen d’lescht Joer, a steet nach ëmmer. Firwat se esou stabill ass, wéi genee se gebaut gouf a firwat de Schéissendëmpel haut nach esou attraktiv ass, héiert Dir tëscht 12 an 13 Auer. Donieft gitt Dir gewuer wat an de Steng vun der Bréck soll verstoppt sinn...

